Doğu Anadolu yer yer sağanak yağmurlu geçecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeler göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı hafif yağmurlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetlice esecek.

Bölgede bu gece ölçülen en düşük sıcaklık; Kars’ta eksi 4, Erzurum’da sıfır, Ardahan’da eksi 2, Erzincan’da 4, Iğdır’da 3, Ağrı’da 1 derece oldu.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Iğdır’da 19, Erzurum ve Kars’ta 14, Ağrı’da 13, Ardahan’da 12 derece.

Öte yandan bölgede gece en soğuk yerleşim yeri sıfırın altında 5,3 dereceyle Erzincan’ın Refahiye ilçesi, en yüksek sıcaklıkta 22 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kaydedildi.