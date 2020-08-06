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Aktüel

Doğu Akdeniz'in yunusları Hatay sahilinde renkli görüntüler oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:39:04 -
Doğu Akdeniz'in yunusları Hatay sahilinde renkli görüntüler oluşturdu

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesi sahil açıklarında yunuslar kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Payas kıyılarında görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

Akdeniz'de hızla dalıp çıkan yunusları vatandaşlar ilgiyle izledi.

Yunusların sudaki dansları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaklaşık yarım saat güzel görüntüler sunan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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