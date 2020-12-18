Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu

İtalyan medyasında, İtalya'da faaliyet gösteren ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) tarafından bir anket yapıldığı açıklandı. Sözde anket sonuçlarına göre, 'Dünya için en büyük tehdit' olarak görülen ilk üç ülke arasına ilk defa Türkiye'nin girdiği duyuruldu. Bu haberi yapan yabancı bir medya kuruluşuydu.

İçimizdeki medya algıya bakın nasıl destek verdi?

Gazete Duvar adlı haber sitesi, söz konusu haberi, 'İtalya'da araştırma: Türkiye dünya için büyük tehdit' başlığı ile duyurdu. Haberde anket yapan kuruma övgüler dizen 'içimizdeki medya', "Uluslararası ilişkiler alanında İtalya'nın en köklü düşünce kuruluşlarından olan ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankette İtalyanların dış politikaya bakışı incelendi." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'algı' operasyonu

Gazete Duvar, haberine Doğu AKdeniz ile ilgili şu yorumu da ekledi:

"ISPI Direktörü Paolo Magri, anket sonuçlarını değerlendirirken, Türkiye'nin tehdit olarak algılanmasına yol açan 'dosyalar' arasında 'Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Fransa ile yaşanan çatışma; göçmenlerle ilgili tehditler; Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki müdahaleleri.' saydı."