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Ekonomi Doğu Akdeniz'de yeni rezerv buldular!
Ekonomi

Doğu Akdeniz'de yeni rezerv buldular!

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten İtalyan enerji devi ENI, Mısır açıklarında yeni rezerv keşfetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 07:29:00 -
Doğu Akdeniz'de yeni rezerv buldular!

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyeti yürüten ülkeler, yeni rezervler keşfetmeye devam ediyor. Son olarak İtalya menşeli ENI, Mısır açıklarında yeni rezerv keşfettiklerini duyurdu.

İtalyan Enerji devi ENI tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni doğal gaz rezervinin Nil Deltası’nda kıyıya 5 km uzaklıkta ve 16 metre derinlikte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2015 senesinde keşfedilen ve şu an halen üretimi yapılan Noroos rezervi hatırlatıldı. Yeni keşfin, Noroos rezervinin 4 km kuzeyinde olduğu ifade edildi. Büyük Noroos Alanı içerisinde kalan bölgede keşfedilen toplam doğal gaz rezervinin 120 milyar metreküpe ulaştığı belirtildi.

Yeni rezervin, ENI, BP ve Mısırlı petrol şirketleriyle ortak değerlendirileceği söylendi. 

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