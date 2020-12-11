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Aktüel Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:45:24 -
Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker, Bülent Angın, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Uğur Mumcu, 5 Ocak ve İnönü meydanları, sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde sessizlik hakim oldu. Gün içinde yaya yoğunluğu bulunan sahil bandındaki Galatasaray Meydanı ve çevresi de sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve kavşaklarda önlem aldı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir Caddesi, Ulu Cami civarı, Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arterlerde denetleme noktaları oluşturdu. Mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarlarında sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

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