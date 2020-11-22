Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.
Adana'da kısıtlamaya genelde uyulduğu, sokakların saat 10.00'a kadar sakin olduğu gözlendi.
Kentin işlek yerlerinden Ziyapaşa Bulvarı'nda kısıtlamanın tamamlanmasıyla vatandaşların tekrar dışarı çıktığı görüldü.
- Mersin
Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Kısıtlamanın tamamlanmasıyla kentteki cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan işletmeler tekrar açılarak hizmet vermeye başladı.
Bazı vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandına gelerek yürüyüş yaptı.
- Hatay
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Kentteki cadde ve sokakların sakin olduğu gözlenirken saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasıyla kapalı olan iş yerleri tekrar açıldı.
- Osmaniye
Osmaniye'de de kısıtlamanın tamamlanmasıyla cadde ve sokakların yeniden hareketlendi, kapalı olan iş yerleri açıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da dışarı çıktığı gözlendi.