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Gündem Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!
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Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!

6 ülkenin bulunduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla resmiyet kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:26:00 - 2020-09-23 09:33:41
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: Türkiye karşıtı 6 ülke birleşti!

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün yer aldığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de video konferansla düzenlenen tören ile resmi bir statü kazandı.

Doğu Akdeniz'den doğal gaz ihracatını teşvik etmek isteyen altı ülke anlaşmaya imza attı.

Türkiye düşmanları bir araya geldi

Forum, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeleri de bir araya getirmesinden dolayı dikkat çekiyor.

Öte yandan terör devleti İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini istiyor.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, Filistin’inde söz konusu anlaşmada yer alacağını duyurmuş, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, Filistin’in de Forum'un bir parçası olduğunu belirtmişti.

Fransa başvuru yaptı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı kışkırtan Fransa da Forum'a katılma başvurusunda bulundu. ABD ve Avrupa Birliği ise gözlemci statüsü istedi.

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Yorumlar

M besim

Türkiye de katılsın
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refik zengin

Acilen Türk-İslam birliği kurulmalıdır.
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