Doğu Akdeniz’de sağanak yağışlara dikkat!

YENİ AKİT ANKARA

Doğu Akdeniz ve çevresinde sağanak yağışlara dikkat edilmesi uyarısında bulunan Meteoroloji, “ani sel, su baskını, yıldırım, yağıs anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü havaların mevsim normalerine ve altında seyredebileceğini belirterek Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! başlama zamanı 13.09.2022 13:00, bitiş zamanı 13.09.2022 20:00 Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”