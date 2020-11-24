Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

ADANA (AA) - Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana'da, Seyhan Belediyesi ekipleri, İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar kapsamında lokantalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerin çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol eden ekipler, yetkili ve çalışanlara kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ekipleri tarafından da kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

- Hatay

Hatay'da, Antakya Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki binalarda kapı, asansör ve merdiven boşluklarında dezenfeksiyon yaptı.

Belediye ekipleri, ellerin temas ettiği tüm alanları dezenfekte etti.

İskenderun ve Antakya ilçelerindeki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında esnafa yönelik denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası açıklama yapan Yılmaz, il genelinde son bir haftadır vakalarda artış eğilimi olduğunu söyledi.

Yılmaz, pozitif vakalar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğunu belirterek, "Kadirli'de aralarında doktorlar, hemşire ve ebeler, idari personel, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışanlar olmak üzere 53 kişiye pozitif tanı konuldu. Şu anda hepsi ayakta tedavi görüyor. Kentte sağlık hizmetlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor." dedi.