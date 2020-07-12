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Gündem

Doğu Akdeniz'de kirli ittifak! Türkiye'ye karşı harekete geçtiler

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu ile köşeye sıkışan ülkeler kirli plan için birleşti. Türkiye’nin petrol ve doğal gaz hamlelerinden rahatsız olan Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin 4'lü bir koalisyon oluşturmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:18:00 - 2020-07-12 16:46:47
Doğu Akdeniz'de kirli ittifak! Türkiye'ye karşı harekete geçtiler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı 4 ülkeyi harekete geçirdi. Başta Yunanistan olmak üzere Güney Kıbrıs, Fransa ve aralarında İtalya'nın da olduğu ülkelerin oluşturacağı 4'lü koalisyonla; limanların kullanımı kolaylaşacak, ortak tatbikatlar yapılacak.

Ülkelere ait şirketlerin Doğu Akdeniz'de yapacağı doğalgaz aramalarında güvenliği sağlanacak. Rum medyası, 4'lü koalisyon kurma çalışmasına İsrail'in destek verdiğini ifade etti.

Anastasiadis'ten Atina'ya ziyaret

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de salı günü Atina'ya ziyaret gerçekleştirecek. Anastasiadis'in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmenin tek gündeminin Türkiye olacağı ifade edildi.

Rum medyasına göre Anastasiadis ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı bölgede yaşanabilecek senaryoların görüşüleceği belirtiliyor.

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