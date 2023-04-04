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Dünya Doğu Akdeniz'de gerilim! ABD, George W.H.Bush uçak gemisini o ülkeye yaklaştırdı
Dünya

Doğu Akdeniz'de gerilim! ABD, George W.H.Bush uçak gemisini o ülkeye yaklaştırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 04:16:00 -
Doğu Akdeniz'de gerilim! ABD, George W.H.Bush uçak gemisini o ülkeye yaklaştırdı

ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, İran destekli güçlerin Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırı düzenlemesinin ardından tedbir amaçlı olarak Suriye kıyılarına yakın bölgeye demir attı.

İran destekli güçlerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adım attı.

Görev süresini uzattılar

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızlarıyla ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik." dedi.

Geminin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kıyılarına yaklaştığını hatırlatarak, geminin konumunun ve görev süresinin değiştirilip değiştirilmediğini sorması üzerine Singh, geminin konumunun Suriye kıyılarına daha yakın olacak şekilde değiştirildiğini ve görev süresinin uzatıldığını bildirdi.

Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Gemi neden orada?

Bu geminin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun parçası olarak bölgede tutulmadığını kesin bir dille teyit edip etmeyeceği sorulduğunda ise Singh, "Bu askerlerimize yönelik saldırılarla alakalı ve buna verdiğimiz bir karşılıktır." yanıtını verdi.
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Yorumlar

Gültekin

Geçmişte kara elmas petrol için döktükleri kana doymayanlar, zırhlı savaş gemileriyle bölgemize gelmesi tesadüf olamaz, yıllarca bölgemizin haracını Okyanus ötesinde gelip, gelip yediler, halkı da kendilerine muhtaç ederek aç bıraktılar, anlaşılan haramlarla beslenen bu ülkeler, beslendikleri haramlar onlara çok tatlı gelmiş olacak ki bölgemizi bırakamıyorlar. Türk devleti de bu konu da çok duyarlı olması ve tedbir alması gerekir diye düşünüyoruz.

Misafir

En kötü tahmin 1- 6 masa yok yok 7 masa chp kazandı 2- Karamanoğlu Ayasofya'nın müze olmasını onayladı 3- apo ve feto hapisten cıktı 4- özerklik ilan edildi 5- ermeni meselesi kabul edildi 6- suriyeden den çekildik 7- ezan türkce ....... 8-.........
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