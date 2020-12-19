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Aktüel Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Aktüel

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:57:51 -
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'nın en işlek noktalarından Bülent Angın ve Ziyapaşa bulvarları ile İstasyon Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de vatandaşların sıklıkla kullandığı Adnan Menderes Bulvarı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Özgecan Aslan Barış ve Mersin İdman Yurdu meydanlarının da boş olduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve kavşaklardaki denetimlerini sürdürdü.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da da vatandaşların sıklıkla kullandığı Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Tarihi Uzun Çarşı'da kepenklerin kapalı olduğu görüldü.

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı sessizliğe büründü.

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