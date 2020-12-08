  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:26:25 -
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da insanların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker, Bülent Angın bulvarları ile Atatürk ve Cemalpaşa Caddesi ile Uğur Mumcu, 5 Ocak ve İnönü Meydanları kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Ana arter ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de, kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.

İskenderun'un işlek bölgelerinden Şehit Pamir, Ulu Cami ve Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay