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Siyaset Doğru ise ismini açıkla! Pehlivan'ın 'siyasi suikast' yalanını ele veren konuşması..
Siyaset

Doğru ise ismini açıkla! Pehlivan'ın 'siyasi suikast' yalanını ele veren konuşması..

Halk TV canlı yayınında konuşan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, kaynağının ismini açıklamadan, "Bir üst düzey yönetici" ye dayandırdığı iddiasında, İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Siyasi suikastler olabilir." bilgisi verdiğini aktardı. Pehlivan'ın yalanını kesik kesik konuşması ele verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 18:05:00 - 2022-05-30 19:15:53

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuştu.

Kaynak vermeden "siyasi suikast" iddiası ortaya atan Pehlivan, "Devletin güvenlik bürokrasisinde çok üst düzey bir isim Kemal Kılıçdaroğlu'na kritik bir bilgi aktardı. 'Bakın' dedi, 'Kanun dışına çıkacaklar. Devletin de desteği ile kanun dışına çıkmak isteyenler var." dedi.

İsimsiz kaynak nedir Pehlivan!

Kesik kesik konuşarak yalan söylediğini açık eden Barış Pehlivan, kendi kendine suçluluk hissedip şunu söyledi:

Gökmen Karadağ, dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Süzerek konuşmaya çalışıyorum, onun için bir aksama oluyor.

Pehlivan isimsiz kaynağının AK Parti'ye yakın birisi olduğunu da öne sürdü:

Hatta sağcı kimliği bilinen bir üst düzey bürokrattı. CHP'lilikle alakası olmayan bir üst düzey bürokrattı. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı siyasetçilere suikast planı olduğu iddiası Kılıçdaroğlu'na bu bürokrat tarafından aktarıldı.

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