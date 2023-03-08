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Aktüel Doğramacızade Ali Paşa Camii’ne bir ödül daha
Aktüel

Doğramacızade Ali Paşa Camii’ne bir ödül daha

Ankara'daki Doğramacızade Ali Paşa Camii, Suudi Arabistan'da düzenlenen yarışmada Abdullatif Al-Fozan Cami Mimarisi Ödülü'ne layık görülen 5 camiden biri oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 10:17:00 -
Doğramacızade Ali Paşa Camii’ne bir ödül daha

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl Riyad’da düzenlenen Abdullatif Al-Fozan Cami Mimarisi Ödül Töreni’nde ödül alan 5 ülkeden biri de Türkiye oldu. Ödül almaya hak kazanan Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii Mimarı Erkut Şahinbaş'ı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Abdullatif Al-Fozan Cami Mimarisi Ödülü, 2011'den beri üç yılda bir düzenleniyor. Belirli kriterler çerçevesinde dünyanın dört bir yanından listeye alınan camiler uluslararası bir mimarlık jürisi tarafından değerlendiriliyor. Cami, daha önce de birçok mimari ödüle layık görülmüştü.

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