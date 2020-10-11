Doğasıyla cezbeden Boztepe, modernleşen yapısıyla ilgi görüyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun eşsiz güzelliklerini yansıtan Boztepe, yeni görünümüyle misafirlerine daha konforlu bir gezi imkanı sunuyor.

Karadeniz'in doğa turizminde öne çıkan illerinden Ordu, uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, dere ve şelaleleriyle kendine hayran bırakıyor.

Kentin önemli turistik alanlarından 530 metre yükseklikteki Boztepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Seyir terası Boztepe, teleferikle ulaşımı sayesinde turistlerin ilgisini çekiyor. Teleferikle mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapan ziyaretçiler, Boztepe'den kenti kuş bakışı görmenin tadını çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesince, Boztepe'nin cazibesini arttırmak amacıyla yöresel ürünlerin satıldığı 27 ahşap büfe inşa edildi. Trafiğe kapanan gezi alanı da yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemesiyle modern bir görünüme kavuştu.

- "Muhteşem manzarasıyla çok güzel bir çekim merkezi haline geldi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine Boztepe'nin, Ordu'nun tabiri caizse misafir odalarından biri olduğunu söyledi.

Buraya yeni tesisler kazandırdıklarını, böylece çok güzel bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Güler, "Çok güzel, estetik görünüme sahip gezi, yürüyüş yolları yaptık. Çok çarpık yapılaşma vardı gereksiz döküntü halinde, onların hepsini kaldırdık. Boztepe daha renkli bir tepe haline geldi." dedi.

Güler, yöresel ürün satışının yapıldığı ahşap büfeler inşa edildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yöresel ürünler üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Burada hem emekler değerlendiriliyor hem de halkımıza katkı sağlanıyor. Düşünen, üreten, yarışan Ordu'da, üretimi destekleyen bir başkan olarak sözleşmeli tarımı başlatmıştık. Farkındalık oluşturarak bütün ürünlerimizin modern ve hijyenik şekilde üretilmesini sağladık. Yepyeni bir gelir kapısı açılmış oldu. Ürünlerin satışını da buradaki büfelerde gerçekleştiriyoruz."

Teleferiğin alt istasyonunda da yöresel ürün satış noktalarını açtıklarına işaret eden Güler, bu bakımdan da farklı ve güzel bir yer haline geldiğini vurguladı.

Güler, Boztepe'nin turistlerin uğrak yeri olduğunun altını çizerek, "Yeni sosyal tesislerde de halkımız hem ucuz hem temiz hem de damak zevkine uygun yeni lezzetleri tadacaklar. Paraşüt denemeleriyle Ordu’nun güzelliklerini seyredecekler. Aynı zamanda yolları da geliştirdik. Çok güzel bir uğrak yer oldu." diye konuştu.

Başkan Güler, Boztepe'nin özellikle gece ışıkların oluşturduğu muhteşem manzarasıyla da çok güzel olduğunu aktardı.

Teleferiğin Boztepe’ye önemli katkısı olduğuna dikkati çeken Güler, "Buraya gelenler, türkülerde de yerini alan 'Boztepe'ye çıkmalı, Ordu'ya bakmalı' dizelerinin uygulayıcıları oluyorlar ve burada sevdikleriyle anı biriktiriyorlar. Yeni turizmin ifadesi aynı zamanda anı biriktirmek." dedi.

Güler, Boztepe'de ziyaretçilere mahalli yiyecekleri tatma ve manzarayı seyretme fırsatı sunulduğunu dile getirerek, "Ziyaretçiler hem Kovid-19'un insanın içini bunaltan havasından kurtulmuş hem de harikulade ortama ulaşmış oluyorlar. Onun için Boztepe bizim hem misafir odamız hem de aynı zamanda turistlerimiz için güzelliklerin sergilendiği bir çekim merkezi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Harika bir manzara"

Kayseri'den ailesiyle gezmeye gelen Bekir Dener, Ordu'yu ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Harika bir manzara, bayıldım. Kayseri'de deniz yok. Kayseri'miz de güzel ama burayı da şahane yapmışlar. Sayın Hilmi Güler başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten burası harika olmuş, çok beğendim." dedi.

Ziyaretçilerden Emine Sarıbaş da Boztepe'ye ilk defa geldiğini söyledi.

Ordulu olduğunu ancak şehir dışında yaşadığını anlatan Sarıbaş, "Çok beğendim. Manzarası, konumu itibariyle gerçekten Ordu'nun güzide mekanlarından birisi. Ülkemizin de güzel değerlerinden birisi. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.



