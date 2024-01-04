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Sağlık Doğaseverlerin uğrak yeri: Adam Kayalar
Sağlık

Doğaseverlerin uğrak yeri: Adam Kayalar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:52:00 -
Doğaseverlerin uğrak yeri: Adam Kayalar

Antalya Selge Antik Şehri sınırlarında bulunan kayalar, doğaseverlerin en çok tercih etti rotalar arasında yer alıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/dogaseverlerin-ugrak-yeri-adam-kayalar-71860

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