Doğaseverlerin uğrak yeri: Adam Kayalar
Antalya Selge Antik Şehri sınırlarında bulunan kayalar, doğaseverlerin en çok tercih etti rotalar arasında yer alıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/dogaseverlerin-ugrak-yeri-adam-kayalar-71860
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Antalya Selge Antik Şehri sınırlarında bulunan kayalar, doğaseverlerin en çok tercih etti rotalar arasında yer alıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/dogaseverlerin-ugrak-yeri-adam-kayalar-71860
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