Doğaseverler Kovid-19 sürecinde "gezegenin akciğerleri"ne nefes veriyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum’da bir grup doğasever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş vakitlerinde "gezegenin akciğerleri" olarak bilinen çam ağaçlarını budayıp, bakımlarını ve çevre temizliğini yaparak adeta ormanlara nefes aldırıyor.

Doğasever Mustafa Tekin, bir süre önce Kovid-19 salgını nedeniyle boş kalan vaktinde yanına aldığı gönüllü arkadaşıyla kent merkezi ve Atatürk Üniversitesindeki ormanlık alandaki çam ağaçlarını budamaya karar verdi.

Çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Tekin'e, kentteki bazı doğaseverler de destek vererek budama işini beraber yapmak istedi.

Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden Tekin ve beraberindeki 10 doğasever, her gün belli saatlerde bir araya gelerek çam ağaçlarının bulunduğu alanlara gidiyor.

Burada budaması yapılacak ağaç çevresinde gerekli önlemleri alındıktan sonra uygun araç ve ekipmanla budama gerçekleştiren ekiptekiler, kuruyan ve kırılan dalları gövdeden uzaklaştırıyor.

Çalışmalarıyla ağaçlara adeta can vererek ömrünü uzatan ve gelecek kuşaklara önemli miras bırakmayı hedefleyen doğaseverler, ağaçların koruma ve bakımına dikkati çekmek için de yaptıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

- "Kuru dallardan oluşabilecek yangınlara engel oluyoruz"

Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde doğaseverler olarak çalışma başlattıklarını belirterek, "Gezegenimizin akciğerleri olan ağaçlarımıza bir nebze iyilik yapmak istedik. Ağaçların dallarını budayarak daha iyi nefes almaları, aynı zamanda kuru dallarından oluşabilecek yangınlara da engel olmak için bir hareket başlattık." dedi.

İki kişi ile başladıkları çalışmaya bir süre sonra çok sayıda doğaseverin destek verdiğini, günün belirli saatlerinde ağaçları budayıp bakımlarını yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Boş vakit geçireceğimize doğaya katkı sağlamayı amaçladık. Ağaçları budayıp çevre temizliğiyle rahat nefes almalarını sağlıyoruz. Bu işleri yaparken sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Ağaçlar zaten sosyal mesafeyle ekilmiş, herkes bir ağaç budayınca sorun kalmıyor. Umarım bu hareketimiz örnek olur ve herkes üzerine düşeni yapar."

Tekin, 2000 rakımlı kentte ağaçların zor yetiştiğini dile getirerek, yetişen ağaçlara daha iyi bakılması gerektiğini vurguladı.

- "Gezegenimizin havasını temizleyen ağaçlara teşekkür etmek istedik"

Budama ve bakım işlerinin sadece kurumların ve yetkililerin görevi olmadığını, toplumsal duyarlılık gerektirdiğini dile getiren Tekin, "Ağaçlar hepimiz için oksijen üretip havayı temizliyor. Yaptığımız işlerle ağaçların büyümelerine hız veriyoruz. Yaşadığımız gezegenin havasını bıkıp usanmadan temizleyen ağaçlara küçük de olsa teşekkür etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Budama yapan Erdal Emeç de "Ormana nefes aldırıyoruz. Ağaçlar budanmadığından büyümesi de engelleniyor. Koronavirüs günlerinde gönüllü olarak buradayız." dedi.

Yıldırım Öztürk ise ağaçların çok bakımsız olduğuna işaret ederek, ormanı güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Gönüllülerden Selçuk Taş, "Ağaçlar nefes almıyor ki bize oksijen versin. Ekildiğinden itibaren budama yapılmamış. Vakit buldukça bu işi yağacağız." ifadelerini kullandı.