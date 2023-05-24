Doğanlar Mobilya Grubu’nda Bayrak Devri!

Doğanlar Mobilya Grubu’nda yeni Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan oldu. İsmail Doğan, kurulduğu günden beri Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Davut Doğan’dan bayrağı devraldı.

1968 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘de Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004-2012 yılları arasında Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘de Genel Müdürlük görevini yürüten Doğan, 2016-2017 yıllarında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği – MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. İsmail Doğan, 2012 -2022 yılları arasında Doğanlar Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Haziran 2020 – Nisan 2023 tarihleri arasında Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin CEO’su olarak görevini yürütüyordu.

Doğanlar Mobilya Grubu Onursal Başkanı Davut Doğan: “Görevimi gönül rahatlığıyla devrediyorum.”

Doğanlar Mobilya Grubu Onursal Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Doğanlar Mobilya Grubu’nun sürdürebilir bir başarı yakaladığını, bu başarının artarak devam edeceğinden emin olduğunu belirterek, “Doğanlar Mobilya Grubu’nun iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımızın desteğiyle, yüksek hedefleri doğrultusunda sektördeki öncü rolünü devam ettireceğinden eminim. İsmail Doğan bayrağı daha da yukarılara taşıyacaktır, görevimi gönül rahatlığıyla kendisine devrediyorum.’’ şeklinde konuştu.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan: “Onursal Başkanımız Davut Doğan’ın işaret ettiği yolda, bayrağı daha yukarıya taşıma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğanlar Mobilya Grubu’nun bu günlere gelmesinde yüksek emek ve özverisi olan Onursal Başkanımız Davut Doğan’a şükranlarımızı sunuyorum. Gururla devraldığım bu bayrağı çalışma arkadaşlarımla birlikte yükseltmek için çok çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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