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Aktüel Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Günay Özışık kendi görüntüsünü çekmiş
Aktüel

Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Günay Özışık kendi görüntüsünü çekmiş

Günay'ın annesi Olcan Özışık: - "Allah'ın izniyle 10 saatte çıkardılar. Şu anda yoğun bakımda. Dün doktorlar beni Günay'ın yanına aldı. Orada video çektiğini söyledi. Zaten enkazdayken bana mesaj atmış 'anne ben enkazın altındayım' diye"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:04:24 -
Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan Günay Özışık kendi görüntüsünü çekmiş

İZMİR (AA) - Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın annesi Olcan Özışık, oğlunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirterek, Günay'ın enkaz altında cep telefonuyla video çektiğini söyledi.

Olcan Özışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında oğulları Günay'ın evde bulunduğunu, kendisinin, büyük oğluyla doktora gittiğini, eşinin de işte olduğunu söyledi.

Deprem olduktan hemen sonra Günay'ı aradığını kaydeden Özışık, "Anne diye bağırarak açtı, çığlıkları kaldı zaten kulağımda. Çığlık çığlığa bir ses geldi, anne deprem oluyor diye. O sırada enkaz üzerine yıkılmış." dedi.

Özışık, daha sonra eşini aradığını ve eve gitmesini söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kapıcı aradı, 'Abla neredesin, bina yıkıldı.' dedi. 2 saatte Alsancak'tan Bornova'ya geldik. Geldiğimde ev pres olmuştu. 'Allahım bu çocuk buradan nasıl çıkacak?' dedim. Allah'ın izniyle 10 saatte çıkardılar. Şu anda yoğun bakımda. Dün doktorlar beni Günay'ın yanına aldı. Orada video çektiğini söyledi. Zaten enkazdayken bana mesaj atmış 'anne ben enkazın altındayım' diye. 112'yi aramış 4-5 kere."

Özışık, aynı apartmanda oturan Günay'ın amcasının oğlu Ahmet'in de enkaz altından 2-3 saat sonra çıkarıldığını kaydetti.

Günay'ın teyzesi Bircan Tekinöz de Günay Özışık'ın 2005 doğumlu olduğunu hatırlatarak, "O sene de yine bir deprem olmuştu. Biz ona 'deprem çocuk' diyorduk. Bir haftalıkken deprem olmuştu. Annesi, onu depremden korktuğu için kucağında parklarda dolaştırırdı." dedi.

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