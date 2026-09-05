Beton mikseri 1 aydır çalışmıyor! Sebebi yürekleri ısıttı

Aracı bir başkasının bilmeden çalıştırmasına karşı yazı yazarak önlem aldıklarını ifade eden Biçer, yuvayı görmesiyle birlikte mutlu olduğunu ifade ederek "Yumurtaları ilk gördüğümüzde çok sevindik. Hayvanlara merakım var ve özellikle kuşlara sevgim var. Meraklı olduğumdan dolayı sevindim, o anda çok mutlu oldum. Arkadaşlar veya başkası bilmeden gelip arabayı çalıştırıp yuvayı dağıtabilirler diye araca yazı yazdık. Arkadaşlar dikkat etsinler diye astık. Sağ olsunlar onlar da itina gösteriyorlar ve dikkat ediyorlar. Hamza sağ olsun her gün yem ve su getirip annesine veriyor. Oraya yumurta yaptığı yere koyuyor ve orada annesi yiyerek yavrularını besliyor. Yavru oldu olalı öyle besleme yapıyoruz" dedi.