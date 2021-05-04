Doğan Trend Otomotiv’den tam kapanma döneminde teklif

Bu uygulama kapsamında müşteriler, Suzuki markalı otomobiller için 5 bin TL ve Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği Vespa, Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi, KYMCO motosikletler ile elektrikli Silence modelleri için 2 bin TL rezervasyon bedeli ödüyor ve tam kapanma sonrası tercih ettiği aracı fiyatı değişmeden teslim alabiliyor. Açıklanan tam kapanmanın, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz sezonu için gerekli hatta kaçınılmaz bir tedbir olduğunu ifade eden Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, “Kapandık ama sağlık olsun. Biz eldeki imkanlarla en iyisini yapalım, hızlı olalım istiyoruz. Son birkaç gündür hepimiz bir koşuşturmaca içindeyiz. Müşterilerimiz taleplerini öne çekmeye çabalıyor ama gümrükler yoğun, lojistik partnerlerimiz mevcut talebe zor yetişiyorlar. Dolayısı ile kapanma öncesindeki günlerde birçok müşterimizin talebini lojistik sebepli olarak karşılayamadık. Diğer yandan, müşterilerimiz kapanmanın ardından artacak talebi öngörerek kendilerini ‘fiyat ve tedarik hususunda’ sağlama almak istiyor” diye ekledi.