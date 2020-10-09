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Biyografi Doğan Bayraktar kimdir? Hercai Arslan Aslanbey'i kim oynuyor?
Biyografi

Doğan Bayraktar kimdir? Hercai Arslan Aslanbey'i kim oynuyor?

Doğan Bayraktar kimdir? Zaman zaman uygunsuz görüntülerin sahnelendiği Hercai dizisi oyuncusu Arslan Aslanbey karekterini canlandıran Doğan Bayraktar kimdir? Hercai oyuncusu Doğan Bayraktar kaç yaşında? Doğan Bayraktar evli mi? Doğan Bayraktar nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:53:00 - 2020-10-09 17:15:32
Doğan Bayraktar kimdir? Hercai Arslan Aslanbey'i kim oynuyor?

Televizyon kanallarında ahlaksız dizler yeni sezonun başlamasıyla birlikte boy göstermeye başladı. Para kazanmak hırsıyla, toplumun ahlaki değerleri dizilerin rezil senaryolarında ayaklar altına alınmakta. Pek çok kanalda zinanın, gayri meşru ilişkilerin normalmiş gibi izleyicinin bilinç altına yerleştirilmeye çalışılan sözde diziler, vatandaşı zehirlemeye devam ediyor. TRT 1’in Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ATV’nin Kuruluş Osman dizileri Türk milletinin hem kültürel hem ahlaki hem de manevi yönünü temsil ederken reyting uğruna çok sayıda sözde dizi de rezilliklerini ekranlar vasıtasıyla sergilemekte. ATV’de yer alan Hercai dizisinin bazı sahneleri toplumun ahlakını zedeleyici olduğundan izleyiciler diziyi RTÜK’e şikayet etmekte. Özellikle de Miran ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi tam bir rezilliği ifade etmekte. İzleyiciler, toplumun ahlaki değerleri reyting uğruna feda edildiğini söylemekte ve bu gibi ahlaksız sahnelerin diziye de zarar verdiğini dile getirmekte.

Hercai dizisine yeni katılan Arslan Aslanbey, kurduğu oyunlarla Azize Aslanbey’in planlarını bozmakta. Azize Aslanbey’in torunu Sultan Aslanbey’in oğlu olan Arslan Aslanbey karekterini kim canlandırıyor? Arslan Aslanbey’i oynayan Doğan Bayraktar kimdir, kaç yaşındadır? Doğan Bayraktar evli mi?

Doğan Bayraktar kimdir?

Hercai dizisinin Arslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğan Bayraktar, 2015 yılında düzenlenen model yarışmasında dereceye girdi. Yahudi sermayeli FOX TV dizisi Savaşçı’da ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan Doğan Bayraktar, Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karekterini oynadı. Doğan Bayraktar, iki aşiret ailesi olan Aslanbey ve Şadoğlu ailesi arasındaki husumeti, kan davasını konu edinen Hercai dizisinde Aslan Aslanbey'i oynamakta.

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