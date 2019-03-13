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Doğan: "Adana, havası en kirli kentlerden"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nce “Hava Kirliliği 2018” Raporu açıklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:37
Doğan: "Adana, havası en kirli kentlerden"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nce “Hava Kirliliği 2018” Raporu açıklandı. Rapora göre Adana, İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından havası “en kirli” kent oldu.


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, rapora göre, güvenli hava kirliliği verisinin alındığı toplam 45 farklı ildeki istasyonlarda yapılan ölçümler, bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 60 milyon kişinin ulusal sınır değerlerinin üzerinde PM10 (toz) seviyesine maruz kaldığını gösterdiğini belirtti.


Çukurova Bölgesi’nde de çevre sorunlarının her geçen gün arttığını ifade eden Doğan, "Adanamızın acilen çözülmesi gereken, büyük ve önemli çevre sorunu hava kirliliğidir. Kentimiz son yıllarda ekonomi ve gelişmişlik yönünden birçok ilden geride kalırken, hava kirliliği konusunda durum tam tersinedir.1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ülkemizdeki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri değerlendirilerek hazırlanan Çevre Mühendisleri Odamızın 2018 yılı hava kirliliği raporunda kentimiz, PM10 kaynaklı hava kirliliği yaşayan iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir’den hemen sonra gelmektedir. Kirlilikte artış ve bir gelişme söz konusudur. Raporda; TÜİK verilerine göre 2018 yılında 82 milyon kişi olan ülkemizde, yaklaşık 60 milyon kişi, güvenli veri alımının sağlandığı fakat PM10 yıllık ortalama limitin aşıldığı (hava kirliliğinin olduğu) yerlerde yaşamaktadır” dedi.



Anız yangınları ve ısınma amaçlı yakıtlar kirlilik nedeni


Adana’nın yaz aylarında hububat hasadıyla birlikte anız yangınlarının sebep olduğu ve kış aylarında da ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar nedeniyle hava kirliliğine maruz kaldığını anımsatan Doğan çözüm için şunları söyledi:


“Kışın belirli süre katı yakıt yerine, doğalgaz ve elektrik teşviki yapılmalıdır. Yakıt kazanlarının periyodik bakımlarının ve araç egzoz emisyonlarının rutin aralıklarla yapılması, toplu taşıma araçlarının hibrid yakıt teknolojisine sahip olanları ya da daha az kirletici etkiye sahip yakıt türleriyle çalışanlarının tercihinin sağlanması, kentte bisiklet yollarının yapılması, ısı izolasyonları ile enerji tasarrufu sağlayarak hava kirliliğinin azaltılması, sanayide enerjinin geri kazanılmasına önem verilmesi ve emisyon kaynağı olan tesislerde gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesinin, sürdürebilir olarak sağlanması gerekmektedir.”


Yerel yöneticilere de seslenen Doğan, “Yeşil alanların azalmasına neden olan, insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Özellikle hava kirliliğinin önlenmesi, temiz hava sirkülasyonunun sağlanması, iklim değerlerinin insan yaşamına daha uygun duruma getirilmesi, yeşil alanlar ile sağlanabilmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:37
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