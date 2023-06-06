Doğalgazda büyük müjde! O tarihte bir indirim daha geliyor

ekonomim.com yazarı Alaattin Aktaş, kışa girerken koşullar elverdiği takdirde doğalgazda bir indirime gidilmesinin hiç şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Aktaş, yazısında özetle şunları kaydetti:

“TÜİK’in 29 Mayıs’taki açıklamasında da işaret ettiği gibi TÜFE’de doğalgazdan kaynaklanacak yukarı yönlü asıl etki kullanımın arttığı kış aylarında gözlenecek. (…)

2024 yerel seçimi de yaklaşmışken kışa girerken koşullar elverdiği takdirde doğalgazda bir indirime gidilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak.”



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