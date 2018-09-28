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'Doğalgaza yüzde 15'lik zam kaçınılmaz hale geldi'

GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, petrol fiyatlarındaki ve kurdaki artışı gerekçesiyle doğalgazda yüzde 15'lik bir fiyat artışının söz konusu olduğunu söyledi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:03
'Doğalgaza yüzde 15'lik zam kaçınılmaz hale geldi'

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığını ve bu durumun doğalgaz fiyatlarında artışı kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, "Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir." dedi.

PETROL VE KURDAKİ FİYAT ARTIŞI

Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına son olarak 1 Eylül'de yüzde 9 zam yapıldığını hatırlatan Arslan, "Türkiye'nin doğalgaz fiyatı aslında Avrupa'daki en düşük fiyat. Konutlar açısından baktığımızda 100 kilovatsaatlik kullanımın maliyeti 5,6 avro seviyesindeyken, Türkiye'de bu miktar 2,34 avroya karşılık geliyor. Yani, bizim fiyatımız yarı yarıya. Gönlümüz fiyatın böyle devam etmesini istiyor ama şu anda petrol fiyatı ve kurun seviyesinden dolayı bu mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

''YÜZDE 15'LİK ARTIŞ SÖZ KONUSU''

"Gördüğümüz kadarıyla, önümüzdeki süreçte konutlara mümkün olduğu kadar az bir fiyat artışı yansıtılacak şekilde politika izlenecek. Petrol fiyatının da önümüzdeki süreçte 100 dolar seviyesine çıkma ihtimali konuşuluyor. İnşallah, 100 dolara gitmeyeceğini umuyoruz. Bizim düşüncemiz 85 dolardan aşağı tekrar döneceği yönünde. Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir."

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:03
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. 1 Eylül
  4. Yaşar Arslan
  5. doğalgaz fiyatları

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş54 dk önce
    zam yapın yapın seçimlerde yaklaştı . millettte size tam yapacak
Bugünkü Akit

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