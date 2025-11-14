Doğalgaz sayaçlarında son uyarı: 31 Aralık 2025’e kadar değiştirmeyenlere ceza!

Eski doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

31 ARALIK SON GÜN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski tarihli doğalgaz sayaçlarının son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak duyurdu. Bakanlık, yeni yılda bu sayaçları kullanmaya devam eden abonelerin idari para cezasıyla karşılaşacağını açıkladı.

2023 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği doğrultusunda, 2014-2019 döneminde piyasaya arz edilen veya son muayenesi bu yıllarda yapılan sayaçlar için son kullanım tarihi aynı şekilde 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre dağıtım şirketleri, 2014-2019 yılları arasında üretilen doğalgaz sayaçlarını yıl sonuna kadar sökmek ve geçerli muayenesi bulunan yeni sayaçlarla değiştirmek zorunda. Böylece kullanım süresi dolmuş sayaçların sistemde kalması engellenecek.

10 BİN LİRAYA VARAN PARA CEZASI KESİLECEK

31 Aralık 2025’e kadar değişim işlemini tamamlamayan aboneler, 2026’da başlayacak denetimlerle birlikte yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle “10 bin liraya varan” idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen aboneler hakkında “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fişi kapsamında idari işlem uygulanacak. Ayrıca, sayaç listelerini belirtilen süre içinde bildirmeyen ya da eksik-hatalı bildiren kullanıcılar için de yaptırımlar devreye alınacak.