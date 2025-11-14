  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Yılmaz Özdil, CHP'lileri fena şamarladı

Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza

Türkiye 20 kahraman şehidini uğurluyor

Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı
Ekonomi Doğalgaz sayaçlarında son uyarı: 31 Aralık 2025’e kadar değiştirmeyenlere ceza!
Doğalgaz sayaçlarında son uyarı: 31 Aralık 2025’e kadar değiştirmeyenlere ceza!

Eski doğalgaz sayaçlarını yenilemek için son gün 31 Aralık 2025; süresi geçen abonelere 10 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Eski doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

31 ARALIK SON GÜN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski tarihli doğalgaz sayaçlarının son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak duyurdu. Bakanlık, yeni yılda bu sayaçları kullanmaya devam eden abonelerin idari para cezasıyla karşılaşacağını açıkladı.

2023 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği doğrultusunda, 2014-2019 döneminde piyasaya arz edilen veya son muayenesi bu yıllarda yapılan sayaçlar için son kullanım tarihi aynı şekilde 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre dağıtım şirketleri, 2014-2019 yılları arasında üretilen doğalgaz sayaçlarını yıl sonuna kadar sökmek ve geçerli muayenesi bulunan yeni sayaçlarla değiştirmek zorunda. Böylece kullanım süresi dolmuş sayaçların sistemde kalması engellenecek.

10 BİN LİRAYA VARAN PARA CEZASI KESİLECEK

31 Aralık 2025’e kadar değişim işlemini tamamlamayan aboneler, 2026’da başlayacak denetimlerle birlikte yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle “10 bin liraya varan” idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen aboneler hakkında “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fişi kapsamında idari işlem uygulanacak. Ayrıca, sayaç listelerini belirtilen süre içinde bildirmeyen ya da eksik-hatalı bildiren kullanıcılar için de yaptırımlar devreye alınacak.

