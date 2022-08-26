Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğalgaz kuyusu açılacağını duyurdu.

Doğalgaz mı bulundu? Doğalgaz nerede bulundu?

Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası ile Amasra sahasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz'in batıdan doğuya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmını. Devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."Ordu'nun merkez ilçesi başta olmak üzere Ünye ve Fatsa'nın halihazırda doğal gaz kullanan ilçeler olduğunu aktaran Dönmez, toplamda da 130 bin civarında bir gaz abonesi olduğunu dile getirdi.

Oranları dikkate aldıklarında Ordu'nun neredeyse yarısına yakınına doğal gaz kullanma imkanı sağlanmış olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Yeter mi? Elbette yetmez. Biz de son aylarda ve son yıllarda ilimizden gelen talepleri değerlendirmeye aldık. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerimize 2022-2025 döneminde inşallah gaz vermeyi planlıyoruz. Burada tabii adını saymadığım ama bugün gelen talepler üzerine şirket yetkilileriyle de yaptığımız değerlendirmede geriye kalan 5 ilçemizle alakalı olarak da etüt ve projelendirme çalışmalarına başlama talimatını verdik. Onları da bütün gayretimiz bu önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde inşallah gaza kavuşturmak olacak. Şirket bizden bir mühlet istedi. Bu çalışmaları bitirip, tamamlayıp bize sunacaklar. İnşallah nasıl diğer ilçelere gazı götürdüysek bu kalan ilçelere de gazımızı götüreceğiz ve vatandaşımızla buluşturacağız."

Toplantıya, Vali Vekili Bayram Gale, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve Bakanlığa bağlı ilgili kurumların temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.