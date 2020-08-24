Doğalgaz keşfi sonrası Abdullah Çiftçi sürpriz gelişmeyi paylaştı

Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulmasının Doğu Akdeniz'deki gelişmelere olumlu yansıyacağını söyledi.

CNN Türk'te konuşan Abdullah Çiftçi, Türkiye'nin yıllar öncesi enerji hamlesi yaptığını ve bunun Gezi Parkı olayları ile sonuçlandığını belirtti.

İşte Çiftçi'nin o açıklamaları:

31 Mayıs 2013’te ‘Türkiye enerji üssü oluyor’ başlıkları atıldı. Türkiye’nin 100 milyarlık dolarlık projesi vardı. 1 Haziran’da Gezi Parkı olayları patladı. Bir ülkeye yatırım yapılması için güvenli olması, enerji gücü olması ve hukuken iyi şartlara sahip olmasıdır. Türkiye Afrika’da faaliyet gösteriyor. Bu enerji hamlesi büyük önem arz ediyor. Türkiye bölgede su kuyuları açıyor. Doğalgaz arama çıkarma faaliyetlerine Afrika’da başlayabiliriz. Potansiyel olarak bu sisteme sahip olmak başka işbirliklerini mutlaka getirecektir. Enerjisi güçlü olan ve ya da potansiyele sahip ülkeler her zaman tehdit altındadır. Venezeula’da olduğu gibi Türkiye’de sistemi kilitleyecekleri bir imkan yok. Türkiye’ye yönelik bu tarz tehditlerin karşılığı yok. AB ve ABD artık Türkiye karşısında stratejisini değiştirecektir. Çünkü Türkiye’nin eli güçleniyor. Doğu Akdeniz’de bir savaş beklemiyorum. Küçük çaplı çatışmalar olabilir ama anlaşma olacak. Ben bölgede yapılacak bir anlaşmanın Türkiye’nin elini güçlendireceği kanaatindeyim.