Doğalgaz faturasını düşürmenin yöntemleri
Kış aylarında soğuklardan kurtulmak için kullanılan doğalgaz, bazen cep yakabiliyor. Bu yüzden doğalgaz kullanırken tasarrufu bırakmamak gerekiyor. İşte doğalgaz tasarrufu için yöntemler…
Kışın gelmesiyle birlikte kullanılmaya başlanan doğalgaz tasarrufu yapmak, faturayı en aza düşürmek mümkün. Uzmanlara göre tasarruf için kombi peteklerini kapatmamak, yalıtım önlemini tercih etmek, düzenli olarak cihaz bakımı yaptırmak oldukça önemli.
Doğalgaz tasarrufu yapmak isteyenler için yapılması gerekenler
- Çift camlı pencereler tercih etmek.
- Verimli çalışan kombi modellerini almak.
- Yoğuşmalı kombi kullanmak.
- Kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük ayarda tutmak.
- Peteğin önü kapalı olmamalı.
- Oda sıcaklığını dengede tutan kombilerden kullanmak.
- Ev gereğince ısınınca kombiyi düşük ayara almak.
- Gündüz vaktinde güneş ısısından faydalanmak.