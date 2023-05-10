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Ekonomi Doğalgaz faturaları için uyarı: “Uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsıyor”
Ekonomi

Doğalgaz faturaları için uyarı: “Uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsıyor”

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:31:00 - 2023-05-10 12:33:01
Doğalgaz faturaları için uyarı: "Uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsıyor"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ‘konut, ibadethane ve cemevi’ abonelerine çıkarılacak ilk faturaların ücretsiz olduğunu hatırlatan doğalgaz firması yetkilileri, bu faturaların devlet tarafından ilgili bakanlıkların bütçesinden karşılanacağını bildirdi.

Samsun genelinde sayaç okuma faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran firma yetkilisi, abonelerin uygulamadan faydalanabilmeleri için sayaçlarını mutlaka okunabilir konuma getirmeleri veya süresi içinde endeks bildirimleri yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ‘konut, ibadethane ve cemevi’ abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalara ilişkin doğal gaz bedeli Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından, sistem kullanım bedelleri ve diğer bedeller ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

“Bu uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsayacak”

Samsun genelinde sayaç okuma faaliyetlerini sürdüren Samsun’daki doğalgaz firması genel müdürü Yılmaz Kolsan, uygulama ile ilgili olarak bazı uyarılarda bulundu. Abonelerin nisan ayındaki genel tüketimini de kapsayan faturalarının tahakkuk edilmekte olup tamamının devlet tarafından karşılanacağının altını çizen Kolsan, “Bu uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsayacak. Sayaç okuma işlemlerimiz ve saha faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayaç okuması biten abonelerin faturaları adreslere bırakılıyor. Faturalarda ödenecek tutar kısmında ‘0 TL’ yazıyor. Abonelere gönderilen SMS metinlerinde tüketim miktarı ile ilgili bilgiler yer alsa da fatura linkinin tıklanması halinde ödenecek tutar kısmının ‘0 TL’ olduğu görülecektir. Abonelerin mağduriyet yaşamamaları ve uygulamadan faydalanabilmeleri için sayaçlarını mutlaka okunabilir konuma getirmeleri veya süresi içinde endeks bildirimlerini yapmaları gerekliliğinin altını çizmek istiyorum” dedi.

25 metreküpe kadar devlet karşılayacak

Kolsan, “Sadece konut, ibadethane ve cemevi aboneleri için mayıs ayındaki tüketimin tamamını kapsayan bu uygulama sonrasında 01 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek faturalar ise 25 standart metreküpe kadar olan kısmının devlet tarafından karşılanması şeklinde devam edecek. Diğer taraftan abonelerin Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri kapsamına giren tüketim bedelleri dışındaki tüm borçları için (geçmiş dönem borçları, güvence bedeli, bağlantı bedeli, açma-kapama bedeli vb.) faturalar kapsam dışında olup ayrıca düzenlenecek ve bu faturaların ödemelerinin aboneler tarafından yapılması gerekecek” diye konuştu.
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