Doğalgaz destek yardımı son dakika gelişmesi! Doğalgaz faturası desteği ne zaman başlıyor? Doğalgaz destek başvuru şartlar…

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılıyor? Doğalgaz desteği kimlere verilecek? Doğalgaz yardim parası ne zaman yatar? Doğalgaz yardımı ne kadar 2022? Doğal gaz destek ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ödemenin detayları netleşti. Hükümet, depremde, selde, yangında, koronavirüste her daim vatandaşın yanında olduğunu yaptığı icraatlarla gösteriyor. Kömür yardımı ile yıllardır milyonlarca vatandaş soğuk kış hava koşullarında ısınırken, devlet şimdi de doğalgaz yardımı ile vatandaşların evlerini ısıtıyor. Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından an be an takip ediliyor. "Fatura desteklerine başvurular ne zaman başlayacak?"

Doğalgaz desteği son dakika gelişmesi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu. Devlet, ‘ısınma yardımı’ başlığı altında dar gelirli 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor. Isınma yardımının kapsamının genişletilebileceği açıklanmıştı. Artık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi 4 milyon haneye doğalgaz desteği de verilecek. Destek için başvurular, bu ayın ikinci yarısında alınmaya başlayacak. Başvuru, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na giderek yapılabilecek.

Doğalgaz desteği kime verilecek?

Doğalgaz desteğinden kimler yararlanacak? Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Doğalgaz destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Doğalgaz fatura parası ne zaman yatacak, kime verilecek? Doğalgaz destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları şeklinde belirlendi. Ödeme, hak sahibi kişinin PTT Kartı’na yatırılacak. Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek. Kişi faturasını götürerek PTT’de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.

Hane başına ne kadar doğalgaz fatura desteği verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum’da ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.