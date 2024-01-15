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Ekonomi Doğalgaz desteği hedefleri devam ediyor: Çorum’dan 5.167 bin aboneye doğalgazı destek gönderimini sağlıyor
Ekonomi

Doğalgaz desteği hedefleri devam ediyor: Çorum’dan 5.167 bin aboneye doğalgazı destek gönderimini sağlıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-15 18:12:00 - 2024-01-15 18:42:53
Doğalgaz desteği hedefleri devam ediyor: Çorum’dan 5.167 bin aboneye doğalgazı destek gönderimini sağlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik derken Dar gelirli vatandaşlara 2024 yılında doğal gaz desteği devam ediyor. Son gelen haber Çorum'dan

Çorum’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5 bin 167 aboneye “düzenli doğalgaz tüketim desteği” verildi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından ulusal düzeyde 12.12.2023 tarihinde “Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği” yardım başvuruları başlatıldı.

Çorum İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 5 bin 167 adet yardım başvurusu talebi ulaştığı ve tüm taleplerin sonuçlandırıldığının belirtildiği açıklamada, “Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları devam etmektedir. Başvurular sadece e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ yapılabilmektedir” denildi.

Düzenli doğal tüketim desteği başvuruları için 3294 sayılı kanun kapsamında kişi başı gelir net asgari ücretin 1/3’ü olan 5.667 liranın altında gelire sahip olmak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 2023-2024 kış döneminde kömür yardımı almamış olmak şartı aranıyor.

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