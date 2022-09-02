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Gündem Doğalgaz çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu
Gündem

Doğalgaz çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu

Afyonkarahisar’da doğalgaz çalışmaları esnasında Roma döneminden kalma eski yapılar bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 16:55:00 -
Doğalgaz çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu

Afyonkarahisar’da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserin Roma Dönemi'nden kalma eski yapılarda kullanılan 'Arşitrav' olduğu belirlenirken, tarihi eserin detaylı önceleme yapılmak üzere Arkeopark'a nakledildiği bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün doğalgaz hattı çalışmaları sırasında makineye takılan tarihi bir eser, buradan iş makinesi ile alınarak Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne ait Arkeopark'a taşınmıştı. Bulunan tarihi eser ile ilgili bilgi veren Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi eserin ilk incelemesinin yapıldığını belirterek, “Bulunan tarihi eser müstakil bir yapı. Bu Roma Dönemi'ne ait binalarda kullanılan Arşitrav olduğu tespit edildi. İncelemesi devam eden tarihi eserlerin konulduğu Arkeoparka’a taşıdık. Burada detaylı bir inceleme yapılacak” dedi.

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