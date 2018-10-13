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Doğaldaz da dağıtım bedeli kalktı mı?

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde doğalgaz faturaları da yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ancak doğalgaz abonelerine EPDK’dan sevindirici haber geldi. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin talep ettiği, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri artık ödenmeyecek.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
Doğaldaz da dağıtım bedeli kalktı mı?

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde doğalgaz faturaları da yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ancak doğalgaz abonelerine EPDK’dan sevindirici haber geldi. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin talep ettiği, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri artık ödenmeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, abone bağlantı bedeli, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olarak tanımlandı. EPDK'nin söz konusu değişikliği öncesinde sayaç bedelinin yanı sıra sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri de bu kapsamda yer alıyordu.

Abone bağlantı bedeli, doğalgaz şirketi ile abone arasındaki bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılmıyor. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamıyor ancak yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi kişi veya şirketler tarafından karşılanıyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:27
  1. EPDK
  2. Abone bağlantı bedeli

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