0553 313 94 23

Doğal yollarla pamukçuktan kurtulmak mümkün mü?

Bebeklerin huzursuzlanmasına sebep olan pamukçuk nedir? Pamukçuk nasıl tedavi edilir?

23 Temmuz 2019 Salı 17:08
Doğal yollarla pamukçuktan kurtulmak mümkün mü?

Pamukçuk genellikle yeni doğan bebeklerin ağzında görülen bir mantarın sebep olduğu pamuğumsu görünümlü bir hastalıktır.

Pamukçuk oluşmasının sebepleri nelerdir?

Anne göğsünün hijyeninin sağlanamamış olması.

Anne çok tatlı tüketiyorsa pamukçuk oluşur.

Emziren annenin şeker hastasıyla bu durumun yaşanması çok olası.

Bebeğini emziren annenin kullandığı antibiyotikler bu duruma sebep olabilir.

Anne sütü çoksa ve emzirme dışında da akıyorsa; bölgede mantar oluşumu artar.

Bebeğin kullandığı emziğin temizliği yeterli değilse.

Aynı şekilde biberon temizliği de uygun değilse pamukçuk oluşur.

Pamukçuk belirtileri nelerdir?

  • Ağız, yanak ve dilde beyaz lezyonlar
  • İştahsızlık
  • Emme konusunda yaşanan güçlük
  • Ateş
  • Huzursuzluk
  • Beslenme sırasında ve sonrasında ağlama

Pamukçuk nasıl tedavi edilir?

Pamukçuk basit bir hastalık değildir. Bu hastalık bebeklere çok fazla acı verir. Doğru yöntemle tedavi edilmediğinde pamukçuk farklı hastalıklara yol açabilir. Bebeğinizde pamukçuk olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden doktora götürmenizde yarar var. Doktorlar bebeklerin ay ve yaş grubuna göre ilaçlarla sürecin hızlıca atlatılmasına yarımcı olurlar.

Pamukçukla doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün mü?

Pamukçuk oluşmaması için annenin göğsünü günde birkaç kez ılık suyla temizlemesi çok önemlidir. Şayet bebek emzik ve biberon kullanıyorsa bunlarında her gün doğru şekilde sterilize edilmesi gerekiyor. Bebeğinizin ağzında pamukçuk olduğunu fark ettiyseniz; hızlıca önlem alabilirsiniz. Bir su bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı karbonatı ekleyip karıştırın. Eczaneden aldığınız gazlı bezi hazırladığınız suya batırın. Islattığınız gazlı bez ile bebeğinizin ağzını güzelce silin. Bebeğiniz ağzını temizledikten sonra aynı yöntemle bir bardak su daha hazırlayın. İkinci kez hazırladığınız su ile kendi göğüs uçlarınızı temizleyin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yapılan kanal hizmete girmeden çöktü
    1. Yeni yapılan kanal hizmete girmeden..
    2. Siirt’te PKK’ya ait patlayıcı ve..
    3. Karesi’de ‘Anneliğe Hazırlık Eğitimi..
    4. Çaldıran’a spor kompleksi müjdesi
    5. Taş ocağı işçisi arkadaşları..
    6. Bulgaristan Devlet Başkanı F-16..
    7. Panama'da plastik poşet kullanımı..
    8. Sivil polisin hırsızı kovaladığı anlar..
    9. Türkiye Düşüncü Kulübü’nden..
    10. Suudi gazeteciye saldıran..
    11. Dünya liderleri ve diplomatlardan..
    12. Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler..
    13. Türk Edebiyatı Yaz Okulu "Edebiyat ve..
    14. Sosyal medya fenomenine hapis..
    15. Devrekani, Trakya bölgesine Kurbanlık..
    16. Fransız bakanın konut tadilatında..
    17. Başkan Babaoğlu’ndan sporculara moral..
    18. EYOF 2019’da milliler, güreşte 3..
    19. Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca..
    20. Kapalıçarşı'da altın
    21. Polatlı Emniyetinden tarihi eser..
    22. 88. İzmir Enternasyonal fuarının onur..
    23. Adıyaman’da 8 noktada tercih..
    24. Bakan Pekcan’dan gümrük kapısında..
    25. Türk Yıldızları’nı ve Solo Türk’ü..
    26. Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları,..
    27. Hafif ticari araç takla atarak karşı..
    28. Büyükşehir,üniversite tercihlerinde..
    29. Bakan Kurum, sel bölgesinde
    30. Siirt’te yüzmek için baraja giren 1..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi