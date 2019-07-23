Doğal yollarla pamukçuktan kurtulmak mümkün mü?

Pamukçuk genellikle yeni doğan bebeklerin ağzında görülen bir mantarın sebep olduğu pamuğumsu görünümlü bir hastalıktır.

Pamukçuk oluşmasının sebepleri nelerdir?

Anne göğsünün hijyeninin sağlanamamış olması.

Anne çok tatlı tüketiyorsa pamukçuk oluşur.

Emziren annenin şeker hastasıyla bu durumun yaşanması çok olası.

Bebeğini emziren annenin kullandığı antibiyotikler bu duruma sebep olabilir.

Anne sütü çoksa ve emzirme dışında da akıyorsa; bölgede mantar oluşumu artar.

Bebeğin kullandığı emziğin temizliği yeterli değilse.

Aynı şekilde biberon temizliği de uygun değilse pamukçuk oluşur.

Pamukçuk belirtileri nelerdir?

Ağız, yanak ve dilde beyaz lezyonlar

İştahsızlık

Emme konusunda yaşanan güçlük

Ateş

Huzursuzluk

Beslenme sırasında ve sonrasında ağlama

Pamukçuk nasıl tedavi edilir?

Pamukçuk basit bir hastalık değildir. Bu hastalık bebeklere çok fazla acı verir. Doğru yöntemle tedavi edilmediğinde pamukçuk farklı hastalıklara yol açabilir. Bebeğinizde pamukçuk olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden doktora götürmenizde yarar var. Doktorlar bebeklerin ay ve yaş grubuna göre ilaçlarla sürecin hızlıca atlatılmasına yarımcı olurlar.

Pamukçukla doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün mü?

Pamukçuk oluşmaması için annenin göğsünü günde birkaç kez ılık suyla temizlemesi çok önemlidir. Şayet bebek emzik ve biberon kullanıyorsa bunlarında her gün doğru şekilde sterilize edilmesi gerekiyor. Bebeğinizin ağzında pamukçuk olduğunu fark ettiyseniz; hızlıca önlem alabilirsiniz. Bir su bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı karbonatı ekleyip karıştırın. Eczaneden aldığınız gazlı bezi hazırladığınız suya batırın. Islattığınız gazlı bez ile bebeğinizin ağzını güzelce silin. Bebeğiniz ağzını temizledikten sonra aynı yöntemle bir bardak su daha hazırlayın. İkinci kez hazırladığınız su ile kendi göğüs uçlarınızı temizleyin.