Doğal yaşamın zarar görmemesi için Dicle Nehri'ne 15 metreküp su verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Barajı enerji santralinde meydana gelen arıza giderildi, nehir yatağındaki doğal yaşamın zarar görmemesi için dolusavak kapakları açılarak nehir yatağına 15 metreküp su bırakıldı.

Diyarbakır'da DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce, Dicle Barajı'nda enerji santralinde meydana gelen arızanın giderilmesi için başlatılan çalışma sona erdi.

DSi 10. Bölge Müdürlüğü, Dicle Barajı'nın, Diyarbakır'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacının, enerji üretilmesi sulama amacıyla kurumları tarafından inşa edilerek işletmeye alındığını bildirdi.

EÜAŞ tarafından işletilen enerji santralinde 1 ünitenin revizyonda olduğu, diğer ünitede enerji üretimi devam ederken meydana gelen teknik arıza nedeniyle devre dışı kaldığını bildiren müdürlük, Dicle Nehri yatağındaki doğal yaşamın zarar görmemesi için dolusavak kapakları açılarak nehir yatağına 15 metreküp su bırakılmak suretiyle tedbir alındığını kaydetti.

Baraj enerji santralindeki arızanın EÜAŞ tarafından giderildiğini aktaran müdürlük, santralde rutin üretime başlandığını belirtti.

Dicle Nehri kenarında kafeterya işleten Efendi Mehmetoğlu, nehirde birkaç gün suyun azaldığını, bu nedenle bazı noktalarda balık ölümlerinin yaşandığını savundu.

"Allaha şükür dünden beri suyu bıraktılar. Koku da bitti. Her zaman Dicle Nehri'nde suyun bu şekilde akmasını bekliyor ve istiyoruz. Suyu bıraktıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz." diyen Mehmetoğlu, nehir suyunun her zaman belli bir seviyede bırakılmasını istediklerini belirtti.

Kafeteryada çalışan Mehmet Turan da nehirde su azaldığı için balık ölümlerinin meydana geldiğini aktararak, "Su azaldığı için daha önce taşlar üzerinden karşıya geçebiliyordun. Ölü balık kokuyordu. Suyu bıraktılar, artık balık ölümleri yok. Su temiz, güzel. Bunun için devlet yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Sürekli su bu seviyede kalırsa böyle bir problem de yaşanmaz." diye konuştu.