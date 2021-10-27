Doğal ve Ekonomik Şampuan Nasıl Yapılır?

Kolaylıkla bulabileceğiniz birkaç malzeme ile kendi şampuanınızı kendiniz yapabilirsiniz. Evde şampuan yapımını fazlasıyla keyifli ve sağlıklı hale getirecek bu yöntemler aynı zamanda düzenli kullanımda en dipten en uca bakım yapmanızı kolaylaştıracak.

İşte o tarif!

Malzemeler

Yarım bardak saf su

32 gram karbonat

10 damla lavanta yağı

Yapılışı

Boş ve temiz bir şampuan şişesini alın. İçine 32 gram karbonat ve yarım bardak saf su ekleyin. Bir tencerede su kaynatarak evde rahatlıkla saf su üretebilirsiniz. Karbonat iyice eriyinceye kadar şişeyi çalkalayın. Güzel kokması için içine 10 damla lavanta yağı ekleyin. Saç derisine masaj yaparak uygulayın ve ardından yıkayın. Birkaç hafta sonra saçınızın kalitesinin değiştiğini, saçlarınızın uzadığını ve dökülmenin azaldığını göreceksiniz.