Doğal taş sektöründen Çin’e çıkarma

Ege İhracatçı Birlikleri, her renk ve desen skalasında dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye‘nin, dünya genelinde 20 milyar dolara ulaşan doğal taş ihracat pazarındaki konumunu daha yukarı taşımak için Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nı büyük bir fırsat olarak gördüğünü açıkladı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Fuarının 6-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini aktararak, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarını sona erdirmek için masaya oturmalarının doğal taş sektörü için çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.