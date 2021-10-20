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Kadın - Aile Doğal malzemelerle ev yapımı nemlendirici krem
Kadın - Aile

Doğal malzemelerle ev yapımı nemlendirici krem

Soğuk günlerde, cildimizi soğuklardan korumak oldukça önemlidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:22:00 -
Doğal malzemelerle ev yapımı nemlendirici krem

Soğuk günlerde, cildimizi soğuklardan korumak oldukça önemlidir. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte cilt yüzeyi kurumaya ve çatlamaya başlar. Cildinizi nemlendirmek için kullandığınız kremleri evde hazırlamak düşündüğünüz kadar zor değil. İşte, ev yapımı nemlendirici krem tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 15 damla Lavanta yağı
  • Yarım su bardağı bal mumu
  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

Nasıl yapılır?

Bal mumunu bıçakla keserek küçük parçalar haline getirin. Geniş bir kasenin içerisine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve bal mumunu alın. Bir tencerenin içerisine 2 parmak kalınlığında su ekleyin. Cam kaseyi tencerenin içerisine koyarak kaynatın. Malzemeler erimeye başladığında tahta kaşık ile karıştırın. Bal mumu tamamen eridiğinde kaseyi ocaktan alın. İçerisine seçtiğiniz bir esansiyel yağ ekleyin. Biz bu tarifimizde lavanta yağı kullandık, kokulu ise az kullanın.  Nemlendirici kreminizin E vitamini içermesini isterseniz, E vitamini ampullerini 1-2 tane kullanabilirsiniz. Kapaklı cam bir kabın içerisine bu karışımı dökün ve hava almayacak şekilde kapatın. Hazırladığınız karışımı soğuyup katılaşana kadar bekletin. Kremi hazır kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız nemlendirici kremi el ve yüz başta olmak üzere tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz.  Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon gözlemlemediyseniz, kremi kullanmayın.

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