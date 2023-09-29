Doğal ilaç! Böbrek taşını eritiyor ve yaprağı saç rengini değiştiriyor: Bomba çözüm bakın neymiş

Ağustos ayının sevilen meyvesi olan böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor. Bazen saç boyası olarak bazen de böbrek taşı düşürücüsü olarak kullanabileceğiniz böğürtlen, vücutta kısa sürede etkisini gösteren meyveler arasında yer alıyor.

Adeta doğal ilaç...

Görüntüsüyle pastalar ve tatlılarda iştah kabartan böğürtlenin suyu ve yaprağı ile de şifa oluyor. Peki, böğürtlen nasıl tüketilmeli? İşte cevabı...

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI

Böbrek taşını eritir

Pişirilmiş yaprakları saçı boyar

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Böğürtlen ve yaprağını bademciklerdeki, ağızdaki, dildeki ve diş etlerindeki iltihapları çayıyla gargara yaparak kullanabilirsiniz

Bağışıklığı güçlendirir

Kansere karşı vücudu korur

İshali durdurur

Böğürtlenin yaprağı cilde gerginlik ve parlaklık kazandırır

Böğürtlen ve yaprağı iyi bir idrar söktürücü olup, toksin arttırıcıdır

Yüksek tansiyonun düşmesinde de yardımcıdır

Böğürtlen ve yaprağı göz rahatsızlıklarına da iyi gelir

Bayanlardaki akıntıların giderilmesinde ve adet kanamalarının azalmasını sağlar

Böğürtlen ve yaprağı dışarıdan kullanımında da ağrı kesici etki gösterir

Yanıklara ve basura iyi gelir. Böğürtlenin taze yapraklarının lapasını yaparak rahatsız bölgeye uygulanarak tedavi edilir

Böğürtlenin kökünü kaynatarak suyunu içerseniz, kan şekerini düşürür

Yaşlılığın sebep olduğu hafıza kaybını engeller

Ağız bakterilerini öldürür