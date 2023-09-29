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Kadın - Aile Doğal ilaç! Böbrek taşını eritiyor ve yaprağı saç rengini değiştiriyor: Bomba çözüm bakın neymiş
Kadın - Aile

Doğal ilaç! Böbrek taşını eritiyor ve yaprağı saç rengini değiştiriyor: Bomba çözüm bakın neymiş

Yeniakit Publisher
2023-09-29 23:20:00 - 2023-09-29 23:43:59
Doğal ilaç! Böbrek taşını eritiyor ve yaprağı saç rengini değiştiriyor: Bomba çözüm bakın neymiş

Böğürtlenin yaprağından suyuna kadar her şeyi vücutta ilaç etkisine sahip. Ezber bozan Böğürtlenin pişirilmiş yaprakları saçı boyarken kaynatılmış suyu kan şekerini düşürür. Böğürtlenin şimdiye kadar hiç duymadığınız faydaları haberimizde...

Ağustos ayının sevilen meyvesi olan böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor. Bazen saç boyası olarak bazen de böbrek taşı düşürücüsü olarak kullanabileceğiniz böğürtlen, vücutta kısa sürede etkisini gösteren meyveler arasında yer alıyor.

Adeta doğal ilaç...

Görüntüsüyle pastalar ve tatlılarda iştah kabartan böğürtlenin suyu ve yaprağı ile de şifa oluyor. Peki, böğürtlen nasıl tüketilmeli? İşte cevabı...

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI

Böbrek taşını eritir

Pişirilmiş yaprakları saçı boyar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böğürtlen ve yaprağını bademciklerdeki, ağızdaki, dildeki ve diş etlerindeki iltihapları çayıyla gargara yaparak kullanabilirsiniz

Bağışıklığı güçlendirir

Kansere karşı vücudu korur

İshali durdurur

Böğürtlenin yaprağı cilde gerginlik ve parlaklık kazandırır

Böğürtlen ve yaprağı iyi bir idrar söktürücü olup, toksin arttırıcıdır

Yüksek tansiyonun düşmesinde de yardımcıdır

Böğürtlen ve yaprağı göz rahatsızlıklarına da iyi gelir

Bayanlardaki akıntıların giderilmesinde ve adet kanamalarının azalmasını sağlar

Böğürtlen ve yaprağı dışarıdan kullanımında da ağrı kesici etki gösterir

Yanıklara ve basura iyi gelir. Böğürtlenin taze yapraklarının lapasını yaparak rahatsız bölgeye uygulanarak tedavi edilir

Böğürtlenin kökünü kaynatarak suyunu içerseniz, kan şekerini düşürür

Yaşlılığın sebep olduğu hafıza kaybını engeller

Ağız bakterilerini öldürür

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