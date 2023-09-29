Doğal ilaç! Böbrek taşını eritiyor ve yaprağı saç rengini değiştiriyor: Bomba çözüm bakın neymiş
Böğürtlenin yaprağından suyuna kadar her şeyi vücutta ilaç etkisine sahip. Ezber bozan Böğürtlenin pişirilmiş yaprakları saçı boyarken kaynatılmış suyu kan şekerini düşürür. Böğürtlenin şimdiye kadar hiç duymadığınız faydaları haberimizde...
Ağustos ayının sevilen meyvesi olan böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor. Bazen saç boyası olarak bazen de böbrek taşı düşürücüsü olarak kullanabileceğiniz böğürtlen, vücutta kısa sürede etkisini gösteren meyveler arasında yer alıyor.
Adeta doğal ilaç...
Görüntüsüyle pastalar ve tatlılarda iştah kabartan böğürtlenin suyu ve yaprağı ile de şifa oluyor. Peki, böğürtlen nasıl tüketilmeli? İşte cevabı...
BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI
Böbrek taşını eritir
Pişirilmiş yaprakları saçı boyar
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Böğürtlen ve yaprağını bademciklerdeki, ağızdaki, dildeki ve diş etlerindeki iltihapları çayıyla gargara yaparak kullanabilirsiniz
Bağışıklığı güçlendirir
Kansere karşı vücudu korur
İshali durdurur
Böğürtlenin yaprağı cilde gerginlik ve parlaklık kazandırır
Böğürtlen ve yaprağı iyi bir idrar söktürücü olup, toksin arttırıcıdır
Yüksek tansiyonun düşmesinde de yardımcıdır
Böğürtlen ve yaprağı göz rahatsızlıklarına da iyi gelir
Bayanlardaki akıntıların giderilmesinde ve adet kanamalarının azalmasını sağlar
Böğürtlen ve yaprağı dışarıdan kullanımında da ağrı kesici etki gösterir
Yanıklara ve basura iyi gelir. Böğürtlenin taze yapraklarının lapasını yaparak rahatsız bölgeye uygulanarak tedavi edilir
Böğürtlenin kökünü kaynatarak suyunu içerseniz, kan şekerini düşürür
Yaşlılığın sebep olduğu hafıza kaybını engeller
Ağız bakterilerini öldürür
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