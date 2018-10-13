THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Doğal gazda yeni dönem! O bedel ödenmeyecek

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedellerinin, bağlantı bedeli kapsamdan çıkarıldığı bildirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:14
Doğal gazda yeni dönem! O bedel ödenmeyecek

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abone bağlantı bedeli, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olarak tanımlandı. EPDK'nin söz konusu değişikliği öncesinde sayaç bedelinin yanı sıra sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri de bu kapsamda yer alıyordu.

Abone bağlantı bedeli, doğalgaz şirketi ile abone arasındaki bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılmıyor.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamıyor ancak yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi kişi veya şirketler tarafından karşılanıyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:14
  1. doğalgaz
  2. doğal gaz
  3. yeni dönem
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'dan Filistinlilere 62.5 milyon dolar yardım
    1. Kanada'dan Filistinlilere 62.5 milyon..
    2. İstanbul Kartal'da virajı alamayan TIR..
    3. Argela, teknoloji dünyasını..
    4. Ajan Brunson'ın salıverilmesi sonrası..
    5. Anadolu’nun ‘Zeka Gücü’ Afyon’da
    6. Denetimler can yakıyor
    7. Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ittifak..
    8. İtalya'da öğrenciler eğitim planını..
    9. Ankara'da pazarı birbirine kattı!..
    10. Amerika ile Taliban masaya oturdu..
    11. Kanada'dan Filistin'e destek! 62,5..
    12. Otobanın bereketini İzmir toplayacak
    13. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    14. Enflasyonla mücadeleye destek çığ gibi..
    15. Doğal gazda yeni dönem! O bedel..
    16. Bu da ‘indirim’ vurgunu
    17. Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi başka..
    18. Bakan Berat Albayrak'tan IMF açıklaması
    19. ABD Katar'da, Taliban'la görüşmüş!
    20. Doğalgazda yeni dönem başladı!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?