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Yaşam İstanbul’da gök gürültüsü etkili oldu
Yaşam

İstanbul’da gök gürültüsü etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-01 02:30:59 - 2023-09-01 02:30:58
İstanbul’da gök gürültüsü etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da ve Marmara’nın Kuzeydoğusu’nda beklenen yağış öncesi çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın Kuzeydoğu’su ve İstanbul’un bazı bölgelerinde sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunmuştu. Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağış öncesi, gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasından görülebilecek şekilde art arda şimşekler çakmaya başladı. Yer yer gök gürültüsü eşliğinde peş peşe ve uzun süre devam eden şimşekler İstanbul’un farklı noktalarından görüntülendi.

Kaynak: AA

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