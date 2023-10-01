Doğal gaza zam yapıldı!

Ekim ayı doğal gaz satış fiyatlarını açıkladı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den (BOTAŞ), sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza yüzde 20 oranında zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Büyük Sanayi Kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,



Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında artış yapılmıştır.

Konutlar sabit bırakıldı

Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise herhangi bir değişikliğe yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'da sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO