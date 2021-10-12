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Teknoloji Doğal gaz kaçaklarını “Robot Göz” tespit edecek
Teknoloji

Doğal gaz kaçaklarını “Robot Göz” tespit edecek

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) geliştirdiği ve “Robot Göz” olarak adlandırılan “Boru İçi Denetleme Robotu”yla, hatlardaki doğal gaz kaçakları anında saptanacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 21:10:00 -
Doğal gaz kaçaklarını “Robot Göz” tespit edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Türkiye’nin, ABD’den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke olduğuna işaret eden Varank, “2017’de İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) için TÜBİTAK’ın başlattığı projede ‘Robot Göz’ doğal gaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak. İstanbul hizmetten de teknolojiden de geri kalmayacak” ifadesini kullandı.

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