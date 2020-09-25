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Ekonomi Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı
Ekonomi

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3,1 milyar metreküp oldu - Bu dönemde en fazla ithalat Azerbaycan'dan yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve İran izledi - Türkiye'nin doğal gaz tüketimi de temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşüşle 2,8 milyar metreküpe geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 08:50:27 -
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 601 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 508 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,10 azalırken, LNG ithalatı yüzde 11,2 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 metreküpe geriledi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 93 milyon metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı 843 milyon metreküple Rusya ve 664 milyon metreküple İran izledi.

Temmuzda Azerbaycan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarken, Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 28,4 düştü. İran'dan gelen gaz miktarı ise yüzde 9,5 artış gösterdi.

- Elektrik santrallerinde gaz tüketimi uzun süre sonra arttı

Doğal gaz tüketimi de söz konusu dönemde yüzde 0,2 geriledi ve 2 milyar 828 milyon 35 bin metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 7,9 artışla 1 milyar 120 milyon metreküpe çıkarken, santrallerdeki gaz tüketimi uzun süre sonra ilk kez artış gösterdi. Temmuzda konutlardaki tüketim yüzde 6,5 artışla 236 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 3,4 azalışla 282 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 6,8 düşüşle 2 milyar 128 milyon 59 bin metreküp oldu.

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