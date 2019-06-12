0553 313 94 23

Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküp oldu

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:25
Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "2018 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam doğal gaz ithalatının 11 milyar 328 milyon metreküpünü (yüzde 22,49) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı oluşturdu.

İthal edilen LNG'nin yüzde 45,37'lik kısmı spot piyasadan, geri kalan bölümünü ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Nijerya ve Cezayir ile yaptığı uzun dönemli sözleşmelerden karşılandı.

Rapora göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe indi.

Geçen yıl en fazla doğal gaz ithalatı yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 2018'de 23 milyar 642 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi. Rusya'yı, 7 milyar 863 milyon metreküple İran ve 7 milyar 527 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Türkiye'de geçen yıl ihracat lisansına sahip 8 şirketten sadece BOTAŞ doğal gaz ihraç etti. Şirket, Yunanistan’a 2018'de toplam 673 milyon 280 bin metreküp doğal gaz gönderdi.

Geçen yıl doğal gaz depolarındaki toplam stok miktarı ise 3 milyar 391 milyon metreküp olarak kaydedildi.

- Tüketim öngörülenden az oldu

Türkiye'nin geçen yıl 54 milyar 524 milyon metreküp doğal gaz tüketeceği öngörülmüştü. Bu miktar yıl sonu itibarıyla yüzde 9,5 sapmayla 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2018 sonu itibarıyla doğal gaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı 14 milyon 755 bin 11, serbest tüketici sayısı ise yaklaşık 601 bin 348 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:25
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. EPDK
  4. ithalat
  5. tüketim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı yapıldı
    1. Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı..
    2. Binali Yıldırım'dan ortak yayın..
    3. "Abe ara buluculuk konusunda ümitli..
    4. İklim değişikliği 10 yılda dünya..
    5. Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik..
    6. Ruhani'den flaş açıklama: Etki gücünü..
    7. Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8..
    8. Dermal dolgular ile gençleşin
    9. Başkan Sever, mezuniyet törenine..
    10. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    11. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    12. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    13. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    14. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    15. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    16. Borsada endekslerin değişimi
    17. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    18. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    19. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    20. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    21. Borsada günlük işlemler (2)
    22. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    23. Deniz manzaralı esrar balkonu
    24. İnönü’de çocuk akademisi açıldı
    25. B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor
    26. Borsada günlük işlemler (1)
    27. İnegöl’de deprem tatbikatı
    28. Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı
    29. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    30. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!