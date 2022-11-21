Doğal gaz faturasını kesin düşüren 3 yöntem açıklandı! Denemeyen bin pişman

Doğal gaz faturasını düşürmenin yolu kombiyi kapatmak sanıyoruz. Ancak bu çare değil. Üstelik faturayı yükselten en önemli etkenmiş. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Ekrem Süzen, doğal gaz faturasını kesin düşüren 3 yöntemi açıkladı. Elektrik faturasını da kapalıyken elektrik çeken aletler şişiriyor. İşte faturayı düşürme yolu:

1-Kombiyi kapatmayın

-"Radyatörlerin 1 metretülünde yaklaşık 10 litre su var. Bir mesken içerisinde 5 adet radyatör bulunduğu durumlarda yaklaşık 50 litre suyun ısıtılması gerekiyor. Gün içerisinde kombinin meskende bulunulmadığı zamanlarda kapatılmaması durumunda enerji tasarrufu sağlanabilir.

2-Peteklere termostatik vana takın

-Havalar soğumaya başlarken doğal gaz için alınan bir diğer önlem ise radyatör (petek) üzerinde termostatik vana kullanımı. Termostatik vanalar, içerisinde ısı dağılımını eşitlemede önemli rol oynuyor. Bu vanalar, enerjinin dalgalanmasını, dolayısıyla kombinin sıklıkla devreye girmesini engelliyor. Böylece yaklaşık yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, termostatik vanada 1 derece düşük sıcaklığa ayarlanan değer sayesinde yaklaşık yüzde 6-7 doğal gaz tasarrufu da sağlanabiliyor.

3-Yalıtım yaptırın

-Evlerin çoğu yalıtımsız. Isınmada tasarruf sağlanabilmesi için yalıtım yaptırılmalı. Meskende çatı, pencere ve dış duvarlar ısı kaybının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Bu yerlerin yalıtımlı özellikteki malzemeler ile değişiminin sağlanması yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabilmektedir."

Elektrik faturasını düşürmek için bunları yapın

Zamlarla çılgın faturalar alan hane halkına elektrik tasarrufu önerileri de var. Üniversite öğretim üyesi Ekrem Süzen şunları tavsiye etti:

-Özellikle kombinin çalıştığı dönemlerde elektrik faturasında da bir artış oluyor. Elektrikli aletler satın alırken, ürünlerin üzerinde yer alan enerji verimliliği ifadelerine mutlaka dikkat edilmeli. A sınıfı elektrikli aletler tercih edilmelidir. 'Power' tuşuna basılmasa bile prizlerde unutulan şarj aletleri, takılı duran televizyonlar, mutfak aletleri, müzik sistemleri ve benzeri ürünler çalışmasalar dahi elektrik harcamaktadır. Bu yüzden mutlaka boşa takılı duran fişler mutlaka prizden çekilmeli. LED gibi yeni nesil enerji harcaması düşük ama aydınlık şiddeti yüksek aydınlatmalar kullanılmalı."

Peki kapalıyken bile elektrik harcayan aletler hangileri ve ne kadar elektrik tüketir? Bunu da sizin için listeledik.

En çok bu çekiyor uydu alıcısı kapalıyken bile...

Evinizde televizyon olduğuna göre mutlaka bir uydu alıcınız da vardır. Bu uydu alıcıları da bizi uyutup paramızı çalan aletlerin en başında geliyor. Hatta tüm ev aletleri içinde sırf fişe takılı olduğu için en büyük harcamayı yapan da bu alettir. Uydu alıcıları kapalı hallerde bile yılda yaklaşık 53 KW enerji harcar. Elektriğin birim fiyatı 2 lira 38 kuruş. Buradan hesaba vurduğumuzda yılda 126 lirayı kapalı halde olan uydu alıcıları yiyor. Televizyonunuzu kapattığınızda mutlaka bu cihazı fişten de çekin tasarruf edin...

Bilgisayar kapalıyken bile elektrik çekiyor

Bilgisayarlarınızı kapatıp fişten çekmediğiniz taktirde ne kadar elektrik ziyanı yaptığınızı öğrenmek ister misiniz? Bir bilgisayar kapalı vaziyette yılda 31.6 KW elektrik harcar. Uydu alıcılarından sonra fişe takılı olduğu için en çok enerji harcayan cihaz bilgisayardır. Fişe takılı bıraktığınız bilgisayarın yıllık elektrik faturası maliyeti ise 75 lira 20 kuruş ediyor. Sanırız sadece kapatmakla yetinmeyip fişten çekmeyi ihmal etseniz...

Çamaşır makinası kapalıyken ne kadar elektrik harcıyor?

Her evin artık vazgeçilmezlerinden biri de çamaşır makinaları. Zamanımızın en olmazsa olmaz ev aletlerinden biri olan çamaşır makinaları kapalı halde bile elektrik harcayan aletlerden biri. Uydu alıcısı ve bilgisayardan sonra en çok 'boşa' tüketimi de çamaşır makinaları yapar. Kapama düğmesine bassanız bile fişe takılı olduğu 1 yıl içinde 14.1 KW elektrik harcar. Bunun da elektrik faturanızdaki karşılığı yılda 33 lira 55 kuruş ediyor. Eğer evinizde bir de kurutma makinası varsa bu rakamı ikiyle çarpın...

Bulaşık makinası kapalıyken fişte kaç lira harcıyor?

Fişe takılıyken en çok enerji çalan aletlerde dördüncü sırada bulaşık makinaları var. Kapama düğmesine basmakla yetindiğimiz bulaşık makinaları yılda 10.7 KW elektrik tüketir. Elektriğin birim fiyatı 2 lira 38 kuruştan bu da yılda 25 lira 46 kuruş ediyor.

Ketıl, çay ve kahve makinası da kapalıyken harcıyor

Ketıl, çay ve kahve makinası evlerimizde kullandığımız küçük ev aletlerinin başında geliyor. Genellikle de bu cihazları tezgahımızın üzerine dizer her daim kullanım halinde kalsın diye de fişte takılı tutarız. Ne yazık ki bu cihazlarda kapalı halde bile bizi uyutup paramızı cebimizden çekmeye devam eder. Bir çay ve kahve makinası kapalı halde fişe takılı olduğu 1 yıl içinde toplam 3.8 KW elektrik harcar. Bu da 9 lira fazladan fatura ödememize sebep olur.

Televizyon kapalıyken ne kadar elektrik harcar

Herkesin evinde en çok kullandığı eğlence aletlerinin başında televizyonlar geliyor. Bu cihazları da genellikle kumandadan kapatırız ve elektrik tüketimini sonlandırdığını düşünürüz. Oysa hiç de öyle değil. Bir televizyon kapalıykende fişe takılı olduğu için elektrik tüketmeye devam eder. Bir yıl içinde çalışmadığı zamanlarda tükettiği elektrik miktarı da 7.7 KW civarında olur. Bu da yılda 18 lira 32 kuruş maliyet demek. Televizyonunuzu artık sadece kumandadan kapatmayın, fişten de çekin...

Klima kapalıyken elektrik harcar mı?

Yazın sıkça kullandığımız klimaları kış aylarında unuturuz. Unuttuğumuz bir diğer şey de onları fişte takılı bırakmaktır. Biz onları fişte takılı unutsak da onlar elektrik tüketmeyi unutmaz. Bir klima kapalı haliyle yılda 3.1 KW elektrik harcar. Bunun maliyeti de yıllık 7 lira 40 kuruş ediyor.

Oyun konsolu ve ses sistemleri

Bilgisayar ya da televizyonunuza takılı olan oyun konsolları ve ses sistemleri de kapalıyken elektrik harcayan aletler arasında. Bir oyun konsolunun kapalıyken yıllık elektrik tüketimi 3.6 watt, sinema ses sisteminin ki ise yıllık 10.2 KW... Oyun konsolu yıllık 8 lira 56 kuruş, sinema ses sistemi ise 24 lira 27 kuruş harcıyor. İkisinin toplam fatura maliyeti 32 lira 83 kuruş...

Cep telefonu şarjı ne kadar elektrik harcıyor?

Hepimizin fişte takılı bıraktığı aletlerin başında şarj cihazları geliyor. Her gün mutlaka bu aletlere cep telefonunu taktığımızdan fişten çekmeyi düşünmeyiz. Oysa şarj aletleri de cep telefonu takılı olmasa bile boşa elektrik harcar. Sırf fişe takılı olduğundan tükettiği yıllık elektrik miktarı 0.7 KW tutar. Bunun maliyeti de 1 lira 66 kuruş ediyor. Gözünüze çok az göründüğünün farkındayız. Ama unutmayın ki damlaya damlaya göl olur. Tüm saydığımız bu aletlerin bir yılda harcadığı toplam rakama gelin bakalım...

Televizyon, çamaşır ve bulaşık makinası, uydu alıcısı, ketıl, çay ve kahve makinası, bilgisayar, oyun konsolu ve ses sistemleri, klima ve şarj adaptörleri... Tüm bu cihazlar fişteyken bizi soyuyor. Hepsinin tek tek rakamlarını verdik. Peki toplam yılda kaç lirayı cebimizden hortumluyorlar biliyor musunuz? Kalem kalem alt alta yazıp toplam rakama bakalım:

Oyun konsolu ve sinema ses sistemi : 32 lira 83 kuruş

Şarj cihazı : 1 lira 66 kuruş

Televizyon 18 lira 32 kuruş

Klima 7 lira 40 kuruş

Ketıl, çay ve kahve makinası 9 lira

Bulaşık makinası 25 lira 46 kuruş

Çamaşır makinası 33 lira 55 kuruş

Uydu cihazı 126 lira

Bilgisayar 75 lira 20 kuruş

Toplam rakam : 329 lira 42 kuruş...