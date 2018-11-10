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Doğal antidepresan ilacı

Doğal antidepresan olarak geçen bir kuruyemiş olan kaju. İşte kajunun faydaları…

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:48
Doğal antidepresan ilacı

KAJUNUN FAYDALARI

Modern yaşamla birlikte antidepresan kullanan kişilerin sayısında da artış oldu. Artan stres seviyeleriyle başa çıkmakta zorlananların başvurduğu ilk yöntemlerden bir olan antidepresan yerine doğanın mucizevi ürünlerinden faydalanmak daha etkili sonuçlar verebilir.

İki avuç kaju fıstığı, reçeteli antidepresanların verdiği etkiyle aynı eşdeğerdedir. Durum böyleyken kimyasal içeren antidepresanlar yerine neden kaju fıstığı kullanılmasın.

Kaju fıstığı ayrıca, reçeteli antidepresanlarda bulunan, bir aminoasit olan triptofan açısından zengindir. Vücut triptofanı, cinsel istek, iyi ruh hali ve sağlıklı uykuya büyük katkıda bulunan serotonine dönüştürür.

Düzenli olarak kaju fıstığı tüketmek, serotonin seviyesini artıracağı için, mutlu, canlı ve zinde hissedersiniz. Stres seviyeniz düşer, endişeli ruh haliniz geçer ve iyi bir uyku almanızı sağlarak antidepresan kullanmanızı gerektirecek bir durum ortaya çıkma riski azalır.

Kaju fıstığı ayrıca, protein, lif ve genel sağlığa katkıda bulunan zengin mineral ve vitamin kaynaklarıyla doludur. Bu mineraller potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum, manganez, çinko, bakır ve selenyumdur. Ayrıca, folat ve K vitamini açısından da zengindir.

1/4 BARDAK YA DA 35 GRAM KAJU FISTIĞI

Günlük bakır ihtiyacınızın % 37,5’ini

Günlük magnezyum ihtiyacınızın % 25’ini

Günlük manganez ihtiyacınızın % 28,4’ünü

Günlük triptofan gereksiniminizin % 28,1’ini karşılar.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:48
  1. kaju
  2. kajunun faydaları
  3. antidepresan

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