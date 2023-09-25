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Kadın - Aile Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor! Bu da Türkiye'de en çok Yozgat’ta oluyor
Kadın - Aile

Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor! Bu da Türkiye'de en çok Yozgat’ta oluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:20:00 - 2023-09-25 21:27:10
Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor! Bu da Türkiye'de en çok Yozgat’ta oluyor

Yozgat’ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına şifa dağıtıyor. Gilaburu meyvesi salamuraya yatırılarak daha sonrasında meyve suyu gibi tüketilebilir. Hem suyu hem de kabuğuyla birçok hastalığa iyi gelen gilaburu meyvesinin faydalarını gelin birlikte öğrenelim.

Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.Yozgat’ın Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapmaya başladıklarını söyleyen işletme sahibi Mustafa Kır İHA'ya yaptığı açıklamada, “İlçede yılda ortalama son günlerde 30 ton gilaburu üretimi yapılıyor. Gilaburu meyvesi birçok hastalığa da iyi geliyor. Böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Bir de şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor” dedi.Gilaburu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Böbrek hastalıkları
Astım
Romatizma
Yüksek tansiyon
Kabakulak
Uyku bozukluğu
gibi hastalıklar için gilaburu suyu tüketilebilir.
Kabuğu da şifa saçıyor
Gilaburu kabuğu ise şu rahatsızlıklara iyi geliyor:

Kramplar
Kas gerginlikleri
Adet sancısı
Menopoz dönemi kanamaları

Gilaburu suyu nasıl yapılır?

Gilaburu meyvesini öncelikle iyice yıkayın.
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Bir bidona salamuraya koyun ve 3 ay bekletin.

Bekleyen gilaburuyu daha sonra meyve suyu gibi tüketebilirsiniz.

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