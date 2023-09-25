Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor! Bu da Türkiye'de en çok Yozgat’ta oluyor

Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.Yozgat’ın Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapmaya başladıklarını söyleyen işletme sahibi Mustafa Kır İHA'ya yaptığı açıklamada, “İlçede yılda ortalama son günlerde 30 ton gilaburu üretimi yapılıyor. Gilaburu meyvesi birçok hastalığa da iyi geliyor. Böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Bir de şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor” dedi.Gilaburu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Böbrek hastalıkları

Astım

Romatizma

Yüksek tansiyon

Kabakulak

Uyku bozukluğu

gibi hastalıklar için gilaburu suyu tüketilebilir.

Kabuğu da şifa saçıyor

Gilaburu kabuğu ise şu rahatsızlıklara iyi geliyor:

Kramplar

Kas gerginlikleri

Adet sancısı

Menopoz dönemi kanamaları

Gilaburu suyu nasıl yapılır?

Gilaburu meyvesini öncelikle iyice yıkayın.

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Bir bidona salamuraya koyun ve 3 ay bekletin.

Bekleyen gilaburuyu daha sonra meyve suyu gibi tüketebilirsiniz.